Robin van Persie en Sander de Kramer slepen Gouden Mossel in de wacht

Armoedebestrijding

De Kramer werkte jarenlang aan een netwerk van straatkrantverkopers, waarmee hij honderden daklozen hielp aan een beter bestaan. Sinds 2007 zet hij zich in voor armoedebestrijding in Sierra Leone. Zijn stichting ‘Sunday Foundation’ redde honderden werkende kinderen uit diamantmijnen en bouwde scholen zodat deze kinderen een kans hebben op een betere toekomst.



Ook Van Persie wordt geroemd om zijn inzet voor de stad. Hij groeide op in Kralingen, speelde bij voetbalclub Excelsior en groeide uit tot internationaal profvoetballer. Verder kwam hij uit voor Oranje en speelde hij bij clubs als Manchester United, Arsenal en Feyenoord. Bij deze laatste club nam hij afgelopen mei afscheid. Sindsdien zet hij zich in voor goede doelen, waaronder de stichting van De Kramer. Met de donatie van Van Persie konden scholen in het West-Afrikaanse land worden gebouwd.