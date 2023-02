Roemeens gezin in aftandse huurflat van 1000 euro is de wanhoop nabij: ‘Meisje van 8 had één broek’

Een Roemeens arbeidersgezin in een aftandse flat in Rotterdam. Met een gigantische huur, zonder meubels, kleding en eten. De dochter van 8 jaar oud had maar één broek. Een veelgelezen bericht van straatarts Michelle van Tongerloo daarover op LinkedIn leidt ertoe dat Rotterdammers massaal geld en spullen inzamelen. Maar daarmee is de achterliggende problematiek nog niet opgelost.