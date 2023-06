Roep om bescherming van kinderen tegen 'demonenuitdrijving’: ‘Dit gaat veel te ver’

Weten of u een fortuin in de boekenkast hebt staan? Laat ze taxeren, In Den Boekenkast in Capelle

Het begint een mooie traditie te worden: de taxatiemiddag van deskundige Arie Molendijk in etablissement In Den boekenkast in Capelle aan den IJssel. Op maandag 26 juni is het weer prijs en laat de connaisseur zijn licht schijnen over oude boeken zoals bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.