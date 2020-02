Roep op sociale media om aangehouden Rotterdamse rapper vrij te laten

Familie Van den Berg zit door fout al twee jaar in de opvang: ‘Je ziet je gezin naar de klote gaan’

Bijna twee jaar woont Eric van den Berg (47) met zijn twee jaar jongere vriendin Tjardina en hun drie kinderen (van 22, 15 en 13) in opvang De Opstap van het Leger des Heils in Spijkenisse. Noodgedwongen, omdat het het gezin verboden is te reageren op een huurwoning in de regio Rotterdam. Maar nu blijkt dat de overkoepelende federatie van woningcorporaties Woonkoepel dat helemaal niet had mogen verbieden.