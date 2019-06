Romantisch! Deze man deed er twee jaar over zijn vriendin ten huwelijk te vragen

Het is de lente van 2017 als Derck, die net als Stephanie bij de Erasmus Universiteit als wetenschappelijk onderzoeker werkt, zijn eerste kaartje met een geheime boodschap verstuurt. Hij heeft dan een jaar een relatie met zijn grote liefde. ,,Ze is lief, aardig, ze staat voor iedereen klaar en ze is ook nog eens supermooi.’’ Allebei moeten ze voor hun baan vaak op reis. Voor conferenties, een onderzoeksproject of een weekje lesgeven in het buitenland. Soms samen, maar vaak apart. Derck zit in studentenstadje Berkeley, in de Verenigde Staten, als hij zijn plan de campagne aftrapt. ,,Ik dacht na een jaar: dit is d’r. Met haar wil ik verder.’’