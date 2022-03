Romantisch! John de Wolf eindelijk getrouwd met zijn Inge

De oud-voetballer en assistent-trainer van Feyenoord liet eerder al weten “supertrots” te zijn dat Myjer hem en Inge zou trouwen. “We zijn enorme fans. We hebben elkaar ooit leren kennen op het strand en er was direct een klik. In het dagelijks leven is hij precies hetzelfde als op het podium”, zei de 59-jarige John toen. “We vroegen in eerste instantie of hij wilde optreden, maar toen kwam hij met een veel leuker plan. Jochem vertelde dat hij ook babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) is, wat betekent dat hij mensen mag trouwen. Toen waren we direct om. Gelukkiger kun je ons niet maken.”