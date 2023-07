Ron wil iets leuks organiseren voor zijn wijk maar opeens kost dat 12.000 dollar

de kwestie Zelf ingrijpen bij geweld op straat? ‘Ja, dat is echt een no-brai­ner’

Hoe verstandig is het nog om in te grijpen als je geweld in het openbaar ziet? Wij vroegen het onze lezers, mede naar aanleiding van twee heftige gevallen, waarbij onschuldige mensen in elkaar werden geslagen nadat zij probeerden in te grijpen bij geweld in het openbaar. ‘Je kan altijd íets doen. Al is het maar 112 bellen!’