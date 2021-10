Roncherello (20) ging pinnen, werd beroofd én beschoten: niet veel later stierf hij

column Voldaan reden we rond twaalven Rotterdam weer in: we voelden vrijheid

18 oktober Voor het eerste theaterbezoek in bijna twee jaar reden we naar Amsterdam. Best gedoe na een drukke werkdag. Nieuwe oppas bijpraten, de auto de stad uit zien te krijgen, snel wat eten bij La Place boven de weg bij Schiphol - na tig overnames niet meer zo lekker als vroeger - daarna de weg kwijtraken in 020 en dan eindigen in een tuindorp, waar wat aanpalende hangjongeren kanker dit en kanker dat roepen.