Roncherello (20) slachtoffer dodelijke schietpartij: ‘Ik hoorde vijf knallen, toen scheurde een auto weg’

Voetbal Totaal Dit zijn de uitslagen, doelpunten­ma­kers én wedstrijd­ver­sla­gen van het amateur­voet­bal

11 oktober Capelle was veel te sterk voor het DHSC van Wesley Sneijder, Thomas Verhaar was voor even terug op Het Kasteel en SHO wacht al 665 dagen op een overwinning. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvoetbalvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.