Ronduit laf om de schuld op ‘de media’ af te schuiven en de werkelijke daders te ontzien

columnMa moest naar Beverwaard. Een ritje van een kwartier langs de Kuip. Nu weet ik hoe ze is als Feyenoord speelt, zenuwachtig, dus ik had gezegd dat ze midden in de eerste helft van huis moest gaan en een uur na de wedstrijd terug moest rijden. Had ze zelf ook al bedacht, zonder een krant te hebben gelezen. De politie stond namelijk al paraat. Altijd als Feyenoord speelt en nu in grote aantallen, omdat het tegen Ajax was.