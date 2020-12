Rondvliegende kogel belandt boven bed van 87-jarige vrouw: drie mannen aangehouden

Politie haalt opnieuw wandelaar uit Beneluxtun­nel

4 december De rechtertunnelbuis van de Beneluxtunnel tussen Rotterdam en Schiedam is vanmorgen korte tijd dicht geweest vanwege een wandelaar in de oeververbinding onder de Nieuwe Maas. Een persoon liep in de richting van Den Haag over de smalle vluchtstrook, met een fiets aan de hand.