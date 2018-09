Ronnie Flex en Lil Kleine te gast bij concert Broederliefde in Ahoy

Column 'Wat ging er om in het hoofd van deze huis­arts?'

8:40 'Jij moet helemaal oppassen', zei de meester tegen een klasgenoot, wiens vader toevallig de wijkagent was. ,,Want jij woont in een glazen huis.'' We hebben hem er nog jaren mee geplaagd als we kattenkwaad uithaalden, of andere zaken waarover ik hier echt niet met goed fatsoen kan uitweiden. ,,Jij mag niet meedoen'', riepen we. ,,Jij woont in een glazen huis!''