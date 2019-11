Ronnie Flex laat tattoo zetten voor doodgeschoten rapper Feis

De 32-jarige Rotterdamse rapper Feis, echte naam Faisal Mssyeh, werd in de vroege nieuwjaarsmorgen op de Nieuwe Binnenweg geraakt door een kogel. Kort daarvoor had hij in een café een woordenwisseling gehad met een vriend van Silfano M. Het opstootje zou zijn ontstaan nadat Feis, die met krukken liep, in de kroeg had gevraagd of hij er langs mocht. Ook Feis’ broer Bilal was betrokken bij de onenigheid.



Faisal Mssyeh werd onder vuur genomen nadat hij en zijn broer de horecazaak hadden verlaten. De kogels waren Feis fataal. Zijn broer Bilal werd door twee kogels in zijn bovenlichaam getroffen en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij lag geruime tijd in coma, maar overleefde de aanslag op zijn leven.