Ronnie Flex maakt kennis met zijn burgemeester: 'Ik wil nooit meer weg uit Capelle’

Arrestatie­team houdt 30-jarige Rotterdam­mer aan voor schietpar­tij aan de 's-Gravendijk­wal

11:32 De politie heeft een 30-jarige Rotterdammer aangehouden voor de schietpartij bij een shishalounge aan de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam-West. Een 31-jarige man werd hierbij twee keer van dichtbij in zijn been geschoten. De verdachte is vrijdagochtend van zijn bed gelicht op de Korfmakerstraat.