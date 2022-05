Roosmarijn Hofman neemt eerste tatoeage en Richard Groenendijk is nu al in kerstsferen

update Tickets voor Feyenoord-finale op grote schermen worden voor veel geld doorver­kocht

De Europese Conference League finale tussen Feyenoord en AS Roma op een groot scherm kijken in de stad? Kaarten voor het Stadhuisplein of bij Café Van Zanten worden voor veel geld aangeboden op Marktplaats. In sommige gevallen zelfs voor 250 euro per stuk.

