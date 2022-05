Roostermaker Gerrit verrast zieke collega: 1000 leerlingen en leraren zwaaien naar ziekenhuisraam

Diana Goud is conciërge bij Guido de Brès en ligt sinds kort in het Maasstad Ziekenhuis vanwege een scheur in haar aorta. Donderdagochtend mocht ze van de afdeling Intensive Care af en heeft ze per toeval een plekje gekregen met uitzicht op haar geliefde school. Goud is een half uur van tevoren ingelicht om, om 10.00 uur uit het raam te kijken. Janssen deed dit zonder overleg met de directie: ,,Het leek mij beter om achteraf vergiffenis te vragen dan vooraf toestemming.”