Roparun haalt ruim drie miljoen euro op: ‘Enorm trots’

Stichting Roparun is blij met de opbrengst, ook al is deze lager dan de opbrengst van de afgelopen jaren. ,,De editie van 2021 vond plaats in oktober, waardoor de deelnemers minder tijd hadden om inzamelingsacties te organiseren. Maar we zijn alsnog enorm trots op iedereen die het hele jaar keihard in de weer is geweest om acties te organiseren”, aldus Voorzitter Michael Arbman. ,,Dit eindbedrag laat zien dat we na een aantal turbulente jaren nog steeds het verschil kunnen maken. Het biedt vertrouwen om in de toekomst verder te bouwen aan de maatschappelijke impact die Roparun heeft.”