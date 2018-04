Rosenmöller en Duisenberg informateurs Rotterdam

Container­over­slag in de Rotterdam­se haven blijft groeien

11:00 De containeroverslag in de haven van Rotterdam blijft groeien, terwijl in de eerste maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar iets minder olie is doorgezet in de grootste haven van Europa. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die vandaag zijn gepubliceerd. De totale goederenoverslag is licht gedaald.