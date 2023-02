Rotidag XXL: in deze kerk eet je dit weekend onbeperkt roti

indebuurt.nlEet je het liefst iedere dag Surinaams? Dan hebben we fantastisch nieuws. Aanstaand weekend vindt Rotidag XXL plaats in de Havenkerk in Schiedam. Je kunt drie avonden genieten van all you can eat roti, livemuziek en comedy.