De cijfers spreken boekdelen. Als het tij niet keert, loopt het lerarentekort op de Rotterdamse basisscholen in vijf jaar op van 62 onvervulbare vacatures nu naar 368 in 2022. Het voortgezet onderwijs zou dan volgens de berekening van onderwijswethouder Hugo de Jonge 43 leerkrachten zoeken tegen de 26 nu. Bovendien zouden die scholen over vijf jaar nog onverminderd vaak te maken hebben met leraren die onbevoegd voor de klas staan.



,,We moeten vol aan de bak om nieuwe leraren aan Rotterdam te binden en andere leerkrachten te scholen’’, onderstreept De Jonge het belang van het aanvalsplan, dat samen met de Rotterdamse schoolkoepels in elkaar is gezet.