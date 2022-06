Rotterdam Airport neemt 150 vluchten over: 'Hier geen toestanden zoals op Schiphol’

Rotterdam The Hague Airport neemt in juli en augustus 150 vluchten over van Schiphol. Het gaat om vluchten van reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon. Volgens een woordvoerder is er zelfs ruimte om meer vluchten over te nemen van Schiphol.

Corendon zag volgens een woordvoerder van Rotterdam Airport de problemen op Schiphol geruime tijd aankomen. Die luchthaven kampt al lange tijd met grote drukte en personeelstekorten en schrapt deze zomer tot wel honderden vluchten per dag.

De reisorganisatie deed een beroep op de Rotterdamse luchthaven. ,,Ze waren er vroeg bij. We hebben het beoordeeld. Kan het binnen de normen? En hebben we genoeg mensen? Dat bleek te kunnen. We dragen graag ons steentje bij, zodat reizigers toch van hun vakantie kunnen genieten.”

Quote We dragen graag ons steentje bij, zodat reizigers toch van hun vakantie kunnen genieten Rotterdam The Hague Airport

Ruimte voor extra vluchten

De overgenomen vluchten van Corendon passen binnen het zomerschema van Rotterdam The Hague Airport, aldus de woordvoerder. ,,En het kan binnen de huidige vergunningen. We hoeven geen vluchten te schrappen.” En er is, bovenop die vluchten, zelfs ruimte voor nog zo’n twee tot drie extra vluchten per dag, aldus De Jong. Wel benadrukt hij dat de luchthaven ‘niet de problemen van Schiphol kan oplossen’.

Maar leiden de extra vluchten niet tot dezelfde drukte als op Schiphol? ,,Dat is niet de verwachting. We hebben goed gekeken naar de capaciteit, de ruimte is er. Alhoewel we ook te maken hebben met personeelstekorten, zijn de roosters goed gevuld. Reizigers hoeven niet bang te zijn voor toestanden zoals je die op Schiphol ziet.”

Hard gelag

De extra vluchten zijn een hard gelag voor bewoners die zich verzetten tegen overlast van de luchthaven. Voor Alfred Blokhuizen van actiegroep Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport komt het nieuws niet als een verrassing. ,,Het had me juist verbaasd als de luchthaven zich wél zorgen maakte om de omwonenden.”

,,Men blijft ouderwets bezig om vluchten in stand te houden”, zegt de actievoerder. ,,Maar dat kan niet. Overal is het vol. De luchtvaart is uit de hand gelopen en daar lopen we nu tegenaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: