Rotterdam boos na komst van 96 Afghanen: ‘Wij zijn hier de baas, niet het COA’

Annie Verdoold wil dat mensen weten dat Bram Peper lief was: ‘Hij was geen arrogante zak’

Annie Verdoold (71) leidde in de jaren 90 het befaamde volksverzet tegen het drugstoersime in de Rotterdamse wijk Spangen. In burgemeester Bram Peper vond ze een onverwachte bondgenoot en de twee kregen een hechte band. Nu treurt ze om zijn overlijden. ,,Hij was lief, hij was een mens.”

23 augustus