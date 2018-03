Rotterdam CS is vijfde beste station ter wereld

Het Rotterdamse Centraal Station is het vijfde beste treinstation ter wereld. ,,Hoger kan bijna niet. Het is het kloppend hart van de stad.''

Dat blijkt uit onderzoek van ontwerp en consultancybureau Arcadis. Het bureau vergeleek 27 prominente treinstations over de hele wereld. In die vergelijking moet het Centraal Station in Rotterdam alleen New York Grand Central, Washington Union Station, Hong Kong HKU Station en Gare du Nord in Parijs voor laten gaan. ,,Die zal Rotterdam ook niet voorbij kunnen streven, omdat deze stations dagelijks veel meer reizigers tellen'', zegt directeur Carolien Gehrels van Arcadis, die voorheen wethouder was in Amsterdam. ,,Rotterdam heeft het heel goed gedaan. Hoger kan bijna niet.''

Het Rotterdamse station, dat in 2014 werd geopend door koning Willem-Alexander, scoort vooral goed op overstapmogelijkheden. Op dit onderdeel behaalde het zelfs de eerste plek. ,,Er zijn veel verschillende mogelijkheden om over te stappen en de vele faciliteiten op het station zorgen voor een nog hogere scoren'', is te lezen in het onderzoeksrapport.

Daarnaast is het station goed ingepast in de omgeving, constateert het ontwerpbureau. ,,Het is een ontmoetingsplek geworden. Het kloppend hart in het centrum. Mensen willen er graag verblijven'', constateert Gehrels. ,,En het dak met de uitstekende punt boven het grote plein zorgt voor een soort geborgenheid.''

Toch zijn er ook verbeterpunten. Rotterdam scoort minder goed dan andere stations wereldwijd op het gebied van economische ontwikkeling. Vooral in Washington, New York en Hong Kong profiteert de directe omgeving van het treinstation. Woningen rondom Hong Kong HKU station en het Grand Central Station zijn meer waard en rond deze stations is meer werkgelegenheid. ,,Een lagere score op dit vlak kan wijzen op onbenut personeel'', staat in het onderzoek.

Ook telt Rotterdam nog relatief weinig reizigers. Dat kan veranderen door het gebied rondom het station nog verder te bebouwen. ,,Als er meer kantoren en woningen zijn, levert dat ook meer reizigers op'', zegt Gehrels.