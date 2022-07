Rotterdam Cycling Festival moet de stad opwarmen voor gedroomde ‘Grand Depart’ Tour de France

Lisette Eijgelsheim, projectmanager van de mogelijke komende Tourstart, hoopt op een drukbezocht weekend dat in het teken staat van één ding: fietsen. ,,We willen fietsen een podium geven. Hopelijk kunnen we dit festival elk jaar organiseren tot we de toewijzing van de Tourstart krijgen.”

Het hele weekend zijn er fietstochten in en rond de stad. Op zaterdag worden 1500 deelnemers verwacht en op zondag - de ‘vrouwendag’ - 700. ,,Dan doen we een grote ladies ride met Leontien van Moorsel en Wendy van Dijk.”

Naast de fietstochten is er ook een vrij toegankelijk festival met optredens van onder andere Douwe Bob en Nielson, wordt de Tour uitgezonden op een groot scherm en is er een tourcafé waar oud-wielrenners de etappe van die dag bespreken. ,,Alle leuke aspecten van fietsen komen aan bod”, aldus Eijgelsheim. ,,Met dit festival willen we laten zien hoe populair fietsen is in Rotterdam.”