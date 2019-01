Rotterdam decor van kleinste én grootste kroeg van ons land

De kleinste kroeg, wat een omgebouwde trailer is, staat op het voorterrein van Ahoy. Er passen een handjevol mensen in. Maar dat kan juist ook heel gezellig zijn, zegt Thom Ligthart van Amstel voor de camera van het ANP. “Wat wij vanuit Amstel belangrijk vinden is dat, of je nou in de grootste kroeg of de kleinste kroeg staat, je het met elkaar gezellig maakt . Daarom maakt het niet uit of je met 13.000 man met de beste artiesten van Nederland in de kroeg staat, of dat je misschien vrijdagmiddag bij jouw om de hoek een biertje drinkt met vrienden. Het kan met zes mensen ook gezellig zijn.”