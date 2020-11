Rotterdam decor van nieuwe videoclip van Mariah ‘All I want for Christmas is you’ Carey

Het was eindelijk de bedoeling dat de video in 1995 zou worden gelanceerd om Careys single Underneath the stars kracht bij te zetten. ‘De lang verloren gewaande video bij Underneath the stars is eindelijk hier,’ tweette Carey vlak voor het weekeinde. ‘Het is mijn favoriete nummer van het album Daydream maar om de een of andere reden is de video nooit uitgebracht’. De officiële lezing luidt dat de beelden kort na opname zoek raakten. Het jaar voor de release van de single brak Carey definitief door met het nummer All I want for Christmas is you.