Rotterdam een icoon armer: Luchtsingel deels gesloopt

De Rotterdamse Luchtsingel is er zo slecht aan toe dat hij deels wordt afgebroken. Het hout is op een paar plekken zo doorgerot dat het te gevaarlijk is om er nog over te lopen. Het gaat om het deel vanaf Pompenburg. Ook het loopdek over de Raampoortstraat is verzakt. De gemeente kijkt of met extra ondersteuning dit stuk nog kan worden gered. Voor even dan, want volgend jaar lijkt het doek definitief te vallen voor de Luchtsingel.

Deze week was een deel van de houten loopbrug achter Hofplein in hartje stad opeens afgesloten. Twee trappen zijn dichtgetimmerd en op verschillende plekken staan hekken. Een briefje meldt dat er gevaar is. De gemeente Rotterdam wilde dinsdag niet zeggen wat er loos was omdat eerst de gemeenteraad moest worden geïnformeerd.

Dat is nu gebeurd. Wethouder Karremans (VVD, buitenruimte ) meldt de raad dat de constructie bijna aan het einde van haar levensduur is. Dat is gebleken na een recent onderzoek van de dienst Stadsbeheer.

De briefjes die er nu ophangen die waarschuwen voor gevaar.

Het deel aan de zijde bij Pompenburg is er het slechtst aan toe. Omdat de houten constructie daar grotendeels in de schaduw van bomen staat, kan vocht slecht weg. Daardoor zijn verbindingen gaan rotten. Zo erg dat het niet langer verantwoord is om erover te lopen. Sterker, dit deel tot aan de kenmerkende houten omloop moet snel worden gesloopt. Er komt daar wel een nieuwe trap naar boven.

Ook bij het deel dat over het tunneltje naar de Hofbogen gaat, is het goed mis. Ook dat is verzakt en nu dus afgesloten. Deze verzakking komt omdat een steunpunt niet meer in orde is. De gemeente gaat kijken of dit kan worden gefixt. Daarna kan dit deel wellicht weer open.

Voor even dan, want meldt de wethouder: ,,In 2023 loopt de beoogde levensduur van deze tijdelijke constructie af. Het in januari 2022 nog veronderstelde scenario om de bestaande houten constructie langer te behouden, lijkt niet meer aannemelijk op basis van de nieuwe informatie.’’

Al jaren is duidelijk dat er gaten in de Luchtsingel vallen.

Eind van dit jaar hoopt de gemeente meer te kunnen melden over mogelijke nieuwbouw van de verbinding. Dat hangt allemaal samen met de bouwplannen in het gebied rond Pompenburg en de Hofbogen. Eerder was al aangegeven dat een eventuele brug waarschijnlijk niet meer van hout wordt om problemen zoals nu in de toekomst te voorkomen.

De Luchtsingel opende in 2015. Het was het eerste winnende Stadsinitiatief. Met miljoenen euro’s van de gemeente en crowdfunding werd de verbinding tussen het Schieblock en de Hofbogen naar het ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau ZUS aangelegd. Bijna vanaf dag één was het architectonische hoogstandje een succes. Ook veel toeristen weten de verbinding nog steeds te vinden. Wel was de laatste jaren duidelijk dat de kwaliteit van het hout snel achteruit ging.

