Rotterdam Festivals stoomt op naar Eurovisie 2021: ‘Iedereen is dubbel gemotiveerd’

Rotterdam kijkt vooruit: plannen voor Eurovisie Songfesti­val blijven én worden beter

11:30 Een dikke streep door het Eurovisie Songfestival 2020. Het was even slikken voor alles en iedereen in Rotterdam, toen het nieuws woensdag naar buiten kwam. Maar Rotterdammers zouden geen Rotterdammers zijn, als het vizier na deze stevige domper niet meteen wordt gericht op 2021, als het megafestijn wél in de Maasstad moet plaatsvinden. ,,We staan absoluut weer klaar.’’