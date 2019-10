Rotterdam gaat klimaatactiviste Greta Thunberg uitnodigen voor bezoek

Tijd van keihard feesten op het Stadhuis­plein is voorbij

17 oktober Keihard feesten op het Stadhuisplein in cafés als De Après Skihut en Coconuts is voorbij. Het kostte aardig wat duw- en trekwerk door de coalitiepartijen, maar uiteindelijk ging D66 vandaag toch door de pomp: de partij is akkoord met beperkende maatregelen voor de feestcafés en daarmee is er een meerderheid voor het controversiële wethoudersvoorstel. Na 19.00 uur moeten de puien dicht zijn, geen muziek op de terrassen en binnen moeten er deursluizen worden gemaakt om het geluid binnen te houden.