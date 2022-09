Rotterdam gaat op zoek naar gedenkplek aan oud-burgemeester Bram Peper

Nijs is geen fan van school: ‘Het is vooral gezellig, omdat ik er mijn vrienden zie’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De Rotterdammer Nijs Wesselius heeft nog maar twee maandjes 17 zijn te gaan: „Dan wordt het feesten, legaal biertjes bestellen en een eerste rijles.”

28 september