Rotterdam: geef minima 1000 euro voor dure energie

Zij huiveren voor de nieuwe energiere­ke­ning, maar er gloort hoop: ‘Ze zeggen dat het gaat schelen’

Bewoners van de Heindijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde huiveren voor de nieuwe energierekening. De gasprijs schiet door het dak heen en die rekening moet betaald worden. ,,Mensen zitten hier al aan de geeuwhonger.’’ Toch gloort er hoop, want over een paar maanden is de Heindijk van het gas af.

8 oktober