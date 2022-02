Rotterdam heeft meest vervuilende zeehaven, concludeert milieu-organisatie

Walstroom

Het Havenbedrijf is niet verrast door de uitkomst van het onderzoek. ,,Rotterdam is met bijna 30.000 zeeschepen per jaar de grootste haven van Europa”, zegt een woordvoerder. ,,Het is dan ook logisch dat de CO2-uitstoot van de scheepvaart ook de grootste is.”

‘Uitstoot op zee aanpakken’

Het Havenbedrijf Rotterdam liet in 2017 onderzoeken hoe groot de emissies van de logistieke ketens via Rotterdam zijn en op welke manier je die naar nul kunt krijgen. ,,Sindsdien werken we aan projecten, samen met andere partijen, om de emissies terug te dringen. Zo nemen we volgende maand een grote walstroominstallatie in het Calandkanaal in gebruik. Maar emissies in de haven zijn maar 3 procent van de emissies in de transportketen. 87 procent wordt op zee uitgestoten en 10 procent bij het achterlandtransport. De winst zit dus vooral in het aanpakken van de emissies op zee. Bijvoorbeeld met schonere brandstoffen als methanol en bio-LNG.”