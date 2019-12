Rotterdam herdenkt Jules Deelder in concertgebouw de Doelen

Ben jij een echte 010-nieuwsjunk? Test je kennis in onze Grote Einde­jaarsquiz

30 december Het was een bijzonder nieuwsjaar voor onze stad. Rotterdam mag na een zinderende strijd het Eurovisie Songfestival organiseren. Onze skyline wordt steeds voller. Ook in de Rotterdamse politiek gebeurde veel en we namen afscheid van een aantal markante Rotterdammers. Wat weet jij nog van het afgelopen jaar? Test het in onze Eindejaarsquiz!