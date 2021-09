Rotterdam in de ban van ‘monster’ in de Rijnhaven: ‘De beelden worden angstaanjagender’

Eten terwijl je drijft: het kan vanaf oktober op deze plek

24 augustus Met hun restaurant Héroine in het Industriegebouw hebben Michael Schook en Eva Eekman al een goedlopend bedrijf opgezet in Rotterdam, maar het duo voegt daar vanaf oktober Putaine aan toe. Gevestigd in het drijvende kantoor in de Rijnhaven. Vanaf het terras is er uitzicht op een zwembad, maar daar mogen geen gasten in plonsen.