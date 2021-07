Rotterdam is de stad van kolen en olie, maar deze activisten hebben het op een melkfabriek gemunt

Twee miljard euro subsidie voor de raffinade­rij­en van Shell en ExxonMobil: ‘We moeten elkaar helpen’

27 mei Het ombouwen van de Nederlandse industrie om de klimaatdoelstellingen te halen, is de grootste operatie sinds de Deltawerken na de watersnoodramp van 1953. Dat zegt de nieuwe voorman van de ondernemers in de Rotterdamse haven Victor van der Chijs. Hij heeft te maken met één belangrijk verschil: over de miljardenopgave in de haven is veel meer discussie.