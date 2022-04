Rotterdam is kampioen vluchtelingen opvangen, omdat de gemeente nu wél haar best doet

CommentaarRotterdam staat weer bovenaan een lijstje. Geen stad in Nederland vangt zo veel vluchtelingen op. En die positie is onomstreden, want de opvang op het cruiseschip Volendam is nog niet eens meegeteld in de laatste overzichten. De toppositie is opvallend.

Natuurlijk vangt een grote gemeente meer vluchtelingen op dan een kleine. De inspanningen van de eerste stad van Nederland en zeker de derde vallen misschien een beetje tegen tot nu toe. Amsterdam en Den Haag staan op plek 2 en 7.

Toch is de Rotterdamse opvang-inzet opvallend, omdat tot een paar maanden geleden Aboutaleb en co helemaal niet zo hard liepen om statushouders te huisvesten. Toenmalig wethouder Bert Wijbenga sprak zich zelfs uit voor een vluchtelingenquotum (in het geval van Rotterdam had hij het over 640) om te voorkomen dat sociale voorzieningen overbelast raken.

De taakstelling van het Rijk werd vorig jaar maar ternauwernood gehaald en de gemeente reageerde in december geïrriteerd toen het kabinet de stad een opdracht gaf vanwege de overstromende asielzoekerscentra. Rotterdam moest er nog vijfhonderd bij nemen. Deed de stad niet al genoeg, verweerde de burgemeester zich tevergeefs tegen het bevel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Medelijden

Nog geen vier maanden later, na weer een telefoontje van het kabinet om opnieuw vluchtelingen op te vangen, is de toon heel anders. Logisch dat de staatssecretaris belt, want Rotterdam heeft ‘nogal wat slagkracht’, zegt wethouder Vincent Karremans. En zo kwamen er nog 1400 deze kant op. Voorlopig, want de teller is nog niet gestopt. ,,Wij doen altijd wat we kunnen.’’ En: ,,Nood breekt wetten.’’

Eerst kwamen ze uit het door oorlog verscheurde Syrië en Afghanistan en nu, van dichterbij, uit Oekraïne. Het is cru, maar medelijden is nu eenmaal leed gedeeld door het aantal kilometers.

Meer nog is de moraal van het verhaal dat de geen woorden maar daden-mentaliteit relatief is: als Rotterdam iets echt wil, dan is opeens veel meer mogelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.