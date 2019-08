Rotterdam is moderne Amsterdamse wijk op fietsroutekaart

De Engelstalige kaart is in de hoofdstad gratis af te halen bij hotels, informatiepunten en fietshandelaren. Alle toeristische bezienswaardigheden in ons land zijn ‘veramsterdamst’: van Gouda (Amsterdam cheese market) tot de Cauberg (Amsterdam mountain) en van de hunebedden (Amsterdam big stones) tot de Deltawerken (Amsterdam waterworks). Union wil ermee zeggen dat er in ons land meer te zien is dan alleen het centrum van Amsterdam, op de kaart ‘old Amsterdam’ genoemd. En tadaa, zie daar de boodschap: alles is binnen een paar uurtjes aan te rijden op een e-bike.