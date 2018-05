'Rotterdam ís toch de mooiste stad van Nederland?'

Raadplaat: wat zien we hier?

10:07 Goedendag zeg! Is dit een gerse zoekfoto of niet? Het is haast overbodig te vragen wie we hier zien (maar we doen het toch) en waar dit is (schrijft u maar hoor). Maar vooral: wat was dit voor een trapveldje en wat is daar allemaal over te vertellen? Bestaat dit perkje nog en: hoe is de situatie nu? Een intikkertje!