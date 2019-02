Rotterdam: kansloze asielzoekers in lege jeugdbajes

Bestelbus vliegt spontaan in brand tijdens rit

9:19 De brandweer is vanochtend vroeg uitgerukt voor een bestelbus die spontaan in brand was gevlogen aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. De brand ontstond om 6:15 uur terwijl de bestelbus aan het rijden was. De bestuurder kon nog op tijd uit het voertuig komen en raakte niet gewond, bevestigt de brandweer.