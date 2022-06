Rotterdam krijgt eerste Denk-wethouders in Nederland

SC Feyenoord en Capelle voor titel afhanke­lijk van Zwaluwen: ‘We kunnen hoe dan ook trots zijn’

In de hoofdklasse A is de spanning om te snijden. Op de laatste speeldag kan SC Feyenoord of Capelle vanmiddag kampioen worden, maar de twee regionale clubs zijn afhankelijk van een nederlaag van de Katwijkse koploper FC Rijnvogels.

4 juni