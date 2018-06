'Zusje' Hotel New York krijgt zwevend zwembad

Hotel Chicago wordt het derde hotel in Rotterdam van het hotelimperium van Harry en Jennifer Westers. Naast Hotel New York is ook het ss Rotterdam eigendom van WestCord Hotels. In het nieuwe hotel komen 200 hotelkamers. ,,Volgens ons is die uitbreiding prima mogelijk.’’



De bouw moet in het najaar van 2019 beginnen. De verwachting is dat het hotel twee jaar later, in 2021, de deuren opent. Een maquette van Hotel Chicago zal vandaag toegevoegd worden aan de tentoonstelling over 25 jaar Hotel New York in Museum Rotterdam.



Harry Westers is trots op zijn nieuwste aanwinst in de Maasstad: ,,Op deze markante locatie en met het bijzondere design belooft Hotel Chicago wederom een onderscheidend hotel te worden."