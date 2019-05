Rotterdam maakt vaart met binnenhalen Songfestival: ‘Bidbook al voor 80 procent klaar’

De komende weken zitten deze partijen regelmatig bij elkaar om de volgende stappen in het proces te maken. De financiering van de happening in mei 2020 - kosten naar verluidt zo’n 30 miljoen euro - is daarbij uiteraard een belangrijk onderwerp. De gemeente Rotterdam heeft al besloten om een duit in het zakje te doen. ,,We willen dit heel graag binnenhalen en zijn bereid daar middelen voor vrij te maken. Maar we doen dit niet alleen, ook het rijk, de omroepen en sponsors moeten meebetalen. We kijken wat voor de stad behapbaar is, want we moeten het ook aan de Rotterdammers kunnen uitleggen.’’