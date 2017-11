Rotterdam maakt zich goedkoop af van de filebestrijding

Marokkaanse voetbalfans vieren feest na WK-plaatsing

22:28 Getoeter. Véél getoeter. De WK-kwalificatie van het Marokkaanse elftal wordt groots gevierd in Rotterdam. ,,Dit is de hemel.’’ Er is inmiddels zo'n verkeerschaos rond het Stadhuisplein en Hofplein dat de politie oproept het centrum te mijden.