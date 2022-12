‘Rotterdam moet keuzes maken voor de natuur, dus niet investeren in zwaar vervuilende cruiseschepen’

OpinieHoe meer soorten er om ons heen zijn hoe gezonder de natuur is, zegt Hilgo Wempe, biologiedocent en burgercommissielid van Volt in Rotterdam in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Al twaalf dagen zijn overheden van over de hele wereld bij elkaar tijdens een conferentie over biodiversiteit in Montreal, Canada. Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven. Er is iets aan de hand. Natuur in de wereld verdwijnt snel en het aantal soorten aan planten, schimmels en dieren neemt in een rap tempo af. Misschien maakt u zich ook zorgen of misschien denkt u: ik merk er niks van. Maar vlogen er vroeger niet meer vlinders in Rotterdam dan nu?

Belangrijk is dat overheden gaan kiezen voor het beschermen en, daar bovenop, het uitbreiden van de natuur. In Rotterdam moet gemeenteraad dat doen, samen met het college van burgemeester en wethouders.

Echt stappen zetten

Gelukkig wil het Rotterdamse college de biodiversiteit een stevige impuls geven. De komende jaren worden groene gebieden met elkaar verbonden en komt er 40 hectare aan bijenlandschap bij. Dit zijn fantastische plannen, maar om echt stappen te zetten om de biodiversiteit te vergroten, moet het grootser en sneller! Arcadis heeft immers, twee weken geleden, in hun onderzoek aangetoond dat Rotterdam de ongezondste stad van het land is.

Maatregelen om de biodiversiteit te vergroten zijn: het uitvoeren van een ander maaibeleid, zodat grassen en kruiden kunnen bloeien, minder gifstoffen gebruiken die insecten doden, minder stikstofuitstoot en investeren in het bodemleven. Hoe meer soorten er om ons heen zijn, hoe gezonder de natuur is. Een gezonde natuur zorgt voor het zuiveren van de lucht en het water, het voorkomt ziekten en zorgt voor ontspanning en verkoeling.

Ambitieuzer

Mijn partij, Volt, zal zich inzetten voor een ambitieuzer biodiversiteitsplan in Rotterdam. De afspraken die overmorgen tijdens de laatste dag van de biodiversiteitsconferentie in Canada worden gemaakt, worden uitgevoerd door de Europese Unie. Omdat meer biodiversiteit in de stad ook betekent dat we een gezondere stad zullen hebben, moet Rotterdam voorop lopen. Zonder eenduidige afspraken en vergaande plannen tussen Europese landen lossen we het probleem niet op en dat moet doorwerken in onze stad. Volt zal zich hier als pan-Europese partij hard voor maken: Europees denken, Rotterdams doen.

Quote Dus niet kiezen voor het afgraven van één van de laatste stukjes oernatuur voor een nieuwe brug

‘Rotterdams doen’ betekent dat de stad in de toekomst andere keuzes moet maken. Dus niet kiezen voor het afgraven van één van de laatste stukjes oernatuur voor de komst van een nieuwe brug en niet investeren in de komst van zwaar vervuilende cruiseschepen in de binnenstad. Zo gaan we de Rotterdamse biodiversiteit namelijk niet redden.

Naast dat ik de burgemeester en wethouders van Rotterdam zal blijven herinneren aan de internationale afspraken die nu tijdens de biodiversiteitsconferentie worden gemaakt, ga ik hen een kompas geven. Een symbolisch biodiversiteitskompas dat helpt richting te geven om toekomstgerichte keuzes te maken en de biodiversiteit te ondersteunen.

