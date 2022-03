‘Rotterdam moet nú investeren in nachtcultuur, de stad moet muzikaal weer gaan voorop lopen’

De dansvloer zorgt er namelijk voor dat nieuwe vrienden en oude bekenden elkaar ontmoeten. Juist in een snel veranderende stad is het belangrijk dat deze ruimten voor ontmoeting, zelfexpressie en wederzijdse psychologische steun verankerd worden. Het tegenovergestelde is echter waar in Rotterdam. Het aantal nachtclubs daalde hier de afgelopen jaren sneller dan in iedere andere Nederlandse stad, terwijl wij de grootste geschiedenis hebben als het aankomt op uitgaan.

Rotterdam is een muziekstad, altijd al geweest. In de jaren twintig schalde de jazz door de straten en vanaf de jaren zestig werd de muziek van Morabeza Records vanuit onze haven over de gehele wereld verscheept. In de jaren negentig werden we berucht vanwege onze hardere elektronische stijlen, maar ook Las Palmas en NOW&WOW trokken volle zalen tot het begin van de jaren nul.

Sluiting van verschillende iconische plekken

Volledig scherm Thys Boer, hier in gesprek met de Rotterdamse uitgaansondernemer Aziz Yagoub. © Germàn Villafane Hierna volgde een periode waarin het Rotterdamse nachtleven onaantrekkelijker werd, mede door geweldsdelicten en sluiting van verschillende iconische plekken. Nadat plekken zoals BAR, Perron en MONO het nachtleven weer uit het slop trokken werden we geconfronteerd met COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen. Deze waren niet gunstig voor de nacht, die als eerste op slot ging en als laatste open mocht.

De niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, waartoe nachtclubs behoren, vallen volgens rapporten van de Boekmanstichting en New Deal Cultuur tot de zwaarst getroffen sectoren tijdens de pandemie. Dit terwijl het nachtleven in Rotterdam al langere tijd onder druk stond door verdichting, stijgende vastgoedprijzen en de groeiende concurrentie van festivals. Deze druk is absoluut niet wenselijk, want de nacht draagt bij aan doelen van de stad zoals inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Ook speelt de nacht een essentiële rol in de levendigheid en aantrekkelijkheid van onze havenstad.

Quote Hun weg gevonden in het donker. Waar rauw en authentiek geen marketing­ter­men zijn, maar waar dit geleefd wordt

Rotterdam moet weer voorop gaan lopen als het aankomt op muziek. En dit begint in de nacht, waar magische momenten van intimiteit kunnen worden gecreëerd op plaatsen vol onbekenden. Dit blijkt ook uit het feit dat de grotere muzikale exportproducten van onze stad, zoals Ronnie Flex, Sevdaliza en Speedy J, niet voortkomen uit de gesubsidieerde structuren die de stad kent. Nee, zij hebben hun weg gevonden in het donker. Waar rauw en authentiek geen marketingtermen zijn, maar waar dit geleefd wordt.

Immaterieel cultureel erfgoed

Daarom het verzoek aan de lokale politiek om de nachtcultuur tot immaterieel cultureel erfgoed uit te roepen en integraal onderdeel te maken van cultuurbeleid en de merkalliantie Make it Happen. Daarnaast moet de nacht een prominente plek krijgen in de stedelijke herstelstrategie en creëren én behouden we in de toekomst (experiment)ruimte voor nachtelijke ontmoetingen en makers.

Stichting N8W8 zet zich in voor het nachtleven in Rotterdam. Donderdag 10 maart houdt N8W8 een verkiezingsdebat in de Maassilo. Kaarten zijn gratis te reserveren via www.maassilo.com/agenda

