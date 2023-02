Rotterdam neemt boa’s al aan voordat zij aan hun opleiding tot handhaver zijn begonnen

Graag krimp Zestienho­ven, maar Schiedam moet ‘peper’ gebruiken om dat voor elkaar te krijgen

Schiedam moet meer haar tanden laten zien als het gaat om de groei - liever krimp - van Rotterdam The Hague Airport. Binnenkort gaat een brief op de post naar Den Haag, maar graag meer peper, pit en emotie! Dat is de boodschap van een aantal fracties in de gemeenteraad.