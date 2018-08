Rotterdam onderzoekt vuurwerkverbod in hele stad

'Een kind moet zich ook eens een een gat in zijn knie kunnen vallen'

16:27 Kinderdagverblijven laten kinderen te weinig risico's nemen tijdens het spelen, vindt de brancheorganisatie Boink. Ze leren onvoldoende om gevaren in te schatten en om te gaan met tegenslag. Op bouwspeeltuin De Maeterlinck in Lombardijen en bij de Speeldernis in Noord worden kinderen juist wél uitgedaagd hun grenzen op te zoeken. ,,Dat daarbij weleens iets misgaat, hoort erbij", zegt Henk Kosse, voorzitter van de Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen.