Rotterdam opgeschrikt door drie explosies in één nacht

Opnieuw is een Feyenoord-café op Rotterdam-Zuid opgeschrikt door een explosie. In de nacht van donderdag op vrijdag ontplofte een explosief bij café The Hide Away op het Kreekplein. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder deze week was café 't Haantje op Zuid het doelwit.

In de nacht van donderdag op vrijdag rond half twee trof een explosief, mogelijk een vuurwerkbom, The Hide Away. Bewoners hoorden een knal en alarmeerden de brandweer. In het pand woedde brand en was veel rookontwikkeling. De schade binnen is groot. De brandweer maakte het plafond van binnenuit open omdat het vuur daar zat en wilde daarmee voorkomen dat het zich zou uitbreiden.

Quote Of er verband is met wedstrijd Feyenoord-Ajax durven we niet te zeggen politiewoordvoerster

Aan de buitenkant van het café was in het donker geen schade te zien. Mogelijk was het explosief op het dak gegooid. Of de explosie iets te maken heeft de eerdere aanslag op 't Haantje in de nacht van dinsdag op woensdag is niet bekend. The Hide Away ligt op enkele kilometers afstand en is net als 't Haantje geliefd onder Feyenoord-supporters.

De politie ‘durft niet te zeggen’ in de nacht van donderdag op vrijdag of de explosie iets te maken heeft met de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax van komende zondagmiddag in de Kuip. Café ‘t Haantje is op last van burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten. Of dat ook met het nu getroffen café gebeurt, wordt mogelijk vrijdag besloten.

Ontploffingen in flatgebouwen

Bijna tegelijk met de explosie bij The Hide Away ontplofte een explosief bij een flatgebouw aan de Forelstraat in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Het glas van de portiek vloog eruit, de straat lag bezaaid met stukken glas. Van benedenwoningen raakten de buitendeuren beschadigd. Acht gezinnen moesten korte tijd hun huis uit, maar konden daarna weer thuis slapen. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

Later in de nacht was er ook een ontploffing in een flatgebouw in de De Blécourtstraat in Rotterdam-Schiebroek. Veel mensen moesten hun huis tijdelijk verlaten. De straat maar ook enkele auto's lagen bezaaid met glas. De oorzaak zou een vuurwerkbom zijn.

In de Blécourtstraat in Rotterdam lagen na de explosie de straat en auto's bezaaid met glas

