Rotterdam optimistisch over komst Songfestival: ‘We gaan keihard aan de slag’

Rotterdam is vol optimisme over het organiseren van het Eurovisie Songfestival. Vanmiddag kwam het programma van eisen binnen in de Maasstad, dat vol wil gaan voor het mega-evenement in mei 2020. Daarin staan onder meer de voorwaarden die aan Ahoy worden gesteld, de bereikbaarheid, veiligheid en het aanbod aan hotelruimte. ,,We gaan er nu met het hele team keihard op broeden, want we willen een gouden ei leggen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Duidelijk is dat Rotterdammers ook warm lopen voor het muziekspektakel. De gemeente wordt overspoeld met aanbiedingen van burgers en ondernemers die hun steentje willen bijdragen aan zo’n mega-evenement in de Maasstad. En zeker nu ‘Tel Aviv-winnaar’ Duncan Laurence zijn voorkeur heeft uitgesproken voor Rotterdam, is de stemming optimistischer dan ooit.

De stad en Ahoy werken al wekenlang hard aan het bidbook, waarmee het muziekfestijn in mei 2020 moet worden binnengesleept. Onlangs nog zei verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) dat dit document al ‘voor 80 procent’ gereed was. Het draaiboek van Rotterdam moet begin juli binnen zijn bij het comité van NOS, NPO en AVROTROS.

In totaal meldden negen steden of regio’s zich aan. Naast Rotterdam zijn dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht/Limburg, Arnhem, Breda, Den Bosch en Leeuwarden/Friesland. Uiterlijk 10 juli moeten alle voorstellen binnen zijn. Vervolgens worden zij onder andere beoordeeld op de beschikbare locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid. De organisatie wil de definitieve keuze van de gaststad in augustus bekendmaken.

Vertrouwen

,,Belangrijk is dat we een realistisch bid doen en het moet aansluiten op onze stad’’, legt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam uit. ,,We zijn geen traditionele stad met klompen, tulpenbollen en grachten. Als het gaat om een stad met een innovatief en werelds karakter, met topfaciliteiten en infrastructuur, dan hebben we vertrouwen in een goede afloop.’’

De plannenmakers willen flink uitpakken, mocht de stad worden uitverkoren om dit muzikale festijn te mogen hosten. ,,Buiten kijf staat dat we van het Songfestival in Rotterdam een feest willen maken voor de hele stad. Niet alleen voor de happy few met een kaartje, maar echt voor iedereen’’, klinkt het.

De verwachting is dat de Maasstad een flinke stimulans zal krijgen, op allerlei gebieden. ,,De cijfers rondom eerdere edities onderstrepen de economische waarde en enorme bijdrage aan de marketing van de stad. Het levert altijd een flinke economische impuls op. Denk aan werkgelegenheid en duizenden hotelovernachtingen. Met name de hotelsector, horeca, culturele instellingen en marketing zullen ervan kunnen profiteren.’’

Veiligheid

Een woordvoerster van de NPO stelt dat het programma van eisen bol staat van de technische specificaties, zoals de belasting per vierkante meter plafond van een concertzaal en kabelgoten. Belangrijk onderdeel is de minimale grootte dat een complex, waarin het Songfestival moet worden gehouden. ,,Maar ik ervan uit dat Ahoy daar wel mee overweg kan’’, vertelt ze. ,,Ook moeten steden aangeven wat ze doen aan veiligheid en bereikbaarheid.’’

Of er wel of geen vliegveld in de buurt ligt, is volgens haar geen vereiste. ,,Gezien de grootte van Nederland is elke plek relatief goed bereikbaar’’, klinkt het. ,,Bovendien komen bezoekers aan het Songfestival niet voor één dag, maar verblijven er vaak een langere periode. Ook delegaties blijven doorgaans drie weken. Dan maakt het niet uit of het een half uur of anderhalf uur rijden is. Wat we wel willen weten is hoeveel hotelaccommodaties een stad beschikbaar heeft.’’

De organisaties hebben nu vier weken de tijd om het hele pakket door te werken. ,,Er kunnen gedurende die periode ook nog vragen worden gesteld’’, luidt de uitleg. Op 10 juli moet het bidbook binnen zijn. Daarna worden alle inzendingen beoordeeld, waarna er in augustus een knoop wordt doorgehakt.

Kijk hieronder terug hoe de ouders van Duncan Laurence het Songfestival hebben ervaren: