Rotterdam overweegt aanbieden van excuses voor slavernijverleden

video Onderzoek: Slavernij­ver­le­den van Rotterdam is veel groter dan gedacht

31 oktober ‘Rotterdam zat tot over zijn oren in de slavernij; de erfenissen daarvan zitten tussen diezelfde oren, nu is het tijd om met die oren naar elkaar te gaan luisteren.’ Zo luidt een van de bevindingen van het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de stad dat zaterdagmiddag is gepresenteerd.